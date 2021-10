FC Utrecht-supporters bewijzen massaal laatste eer aan slachtoffer schietpartij

Onder grote belangstelling is vanmiddag het slachtoffer van de schietpartij bij een Utrechts café naar zijn laatste rustplaats gebracht. Volgens de politie stonden zo'n 1100 mensen langs de route, voor een groot deel supporters van FC Utrecht.

Het slachtoffer van de schietpartij was Paul Kros (37), een bekende van de harde kern van de voetbalclub, meldt RTV Utrecht.

De schietpartij was op zaterdagavond 9 oktober, bij café de Plak aan de Vleutenseweg. Onduidelijk is nog wat er precies is gebeurd. De politie wil verhalen dat het slachtoffer tussenbeide kwam in een ruzie en per ongeluk werd doodgeschoten bevestigen noch ontkennen.

De politie heeft vorige week vrijdag een 39-jarige verdachte aangehouden.

Erehaag van fakkels

De uitvaart van Kros begon vanmiddag aan de Franciscusdreef, waar een zanger optrad. Daarna volgde een erehaag met fakkels. De rouwstoet trok, begeleid door de politie, naar begraafplaats Daelwijck. Bij aankomst werd vuurwerk afgestoken. Ongeveer vijfhonderd mensen namen afscheid op de begraafplaats zelf.

Direct na de schietpartij heeft burgemeester Dijksma café de Plak voor een maand gesloten.