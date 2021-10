Man die hulp verleende bij ongeluk zelf aangereden

Een man van 26 uit Lopik is vannacht zwaargewond geraakt toen hij werd aangereden op de A16 bij Rotterdam. De man was een automobilist te hulp geschoten die de macht over het stuur was verloren, tegen de vangrail was gereden en op de snelweg tot stilstand was gekomen.

De man zag dat gebeuren en stopte voorbij de auto om de bestuurster, een vrouw van 23 uit Capelle aan den IJssel, te helpen, samen met zijn medepassagier. Een derde auto zag de stilstaande auto's niet op tijd en botste eerst op de auto van de vrouw, vervolgens op de andere auto en reed daarna de man uit Lopik aan, die daardoor zwaargewond raakte.

De politie heeft alle drie de auto's in beslag genomen voor onderzoek naar het ongeluk. Vast staat dat geen van de betrokkenen onder invloed van drank of drugs was.