Vier doden in Gent, auto rijdt de Leie in

In de Belgische stad Gent zijn vannacht vier inzittenden van een auto om het leven gekomen nadat hun auto te water was geraakt. Dat gebeurde op de Huidevetterskaai aan de Leie in het centrum. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend of de auto te hard reed. De omstandigheden worden onderzocht.

De auto, met Franse kentekenplaten, reed door een stalen balustrade van de kade af het water in. De brandweer zette duikers in, maar de hulp kwam voor de inzittenden te laat.

De identiteit van de inzittenden is nog niet bekend, schrijven Vlaamse media. Wel is duidelijk dat het gaat om drie mannen en een vrouw.