Afhankelijkheid en wantrouwen: relatie Rusland en Europa op scherp door gas

Nu is de situatie omgekeerd. De wereldeconomie is snel aangetrokken en de vraag naar energie is omhooggeschoten. Ook zorgde een koud voorjaar ervoor dat voorraden niet aangevuld werden. Van der Linde: "Vorig jaar daalde de vraag met 5 procent en nu stijgt die met 5 procent. Het energiesysteem is niet zo flexibel dat er ineens veel meer geleverd kan worden." Dat leidde ertoe dat prijzen door het dak gingen, nu zo'n vier à vijf keer hoger dan de afgelopen jaren gebruikelijk was.

President Poetin wrijft het Europa nu in dat het vertrouwde op de vrije markt en niet op langetermijncontracten. Zo zei hij vorige week: "De situatie op de Europese gasmarkt ziet er niet evenwichtig en voorspelbaar uit. Door te vertrouwen op de zogenoemde onzichtbare hand van de markt, zijn bij grote vraag de prijzen nog meer omhooggedreven."

Wel of niet meer leveren?

Rusland heeft aan al zijn contractuele verplichtingen voldaan. Peters: "Poetin heeft altijd aan Europa geleverd. Hij draait de gaskraan niet dicht. Als hij dat zou doen, dan zou dat zijn eigen positie schaden. Landen zouden dan alternatieven zoeken." De Russen benadrukken ook graag dat ze zelfs op het hoogtepunt van de Koude Oorlog leverden.

De vraag nu is vooral of Rusland meer zou kunnen leveren om de prijzen te verlagen, maar dat niet doet. Daarover komen verschillende signalen naar buiten. Volgens een woordvoerder van het Kremlin is staatsgasconcern Gazprom niet in staat om meer te leveren. Uit veilingen van capaciteitscontracten voor pijpleidingen bleek deze week dat Rusland komende maand ook geen extra gas aan Europa levert.

Van der Linde gaat ervan uit dat Rusland momenteel niet veel meer kan leveren. "Ook Rusland had een lang voorjaar, waardoor de eigen voorraden leeg zijn. Die moeten ze aanvullen. En vorig jaar moesten ze de productie verminderen. Dan is het moeilijk bij oudere gasvelden de productie snel weer omhoog te krijgen. Dat helpt allemaal niet, als het toch al krap is."

En dan is er nog Nord Stream 2

Poetin zei gisteren nog dat er snel meer geleverd kan worden als de pijpleiding Nord Stream 2 wordt geopend. Die gaspijpleiding onder de Oostzee is al jaren omstreden, omdat die zou leiden tot grotere Europese afhankelijkheid van Rusland. Volgens Amerikaanse analisten chanteert hij zo de EU.

Van der Linde: "We zijn zo druk bezig met de energietransitie, maar in de tussentijd moet de winkel wel openblijven. En vooralsnog draait die op olie en gas."

Daarom adviseert Van der Linde om de relatie met Rusland goed te managen. "Er gebeuren in Rusland allerlei dingen die je als EU misschien anders zou willen, maar dat neemt niet weg dat je zakelijke relaties hebt. De vraag is of het verstandig is geweest om niet meer te investeren in de relatie met een land waar je zo afhankelijk van bent en te vertrouwen op de aanvoer van flinke hoeveelheden 'ongecontracteerd' gas, zoals in de afgelopen jaren."