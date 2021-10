Man doodgetrapt door olifant in Kruger Park

Een olifant heeft een man doodgetrapt in het Kruger National Park in Zuid-Afrika. Het verminkte lichaam werd ontdekt tijdens een patrouille tegen stroperij. Waarschijnlijk was de man een stroper.

De parkwachters denken dat hij met een groep aan het jagen was en dat de andere stropers zijn gevlucht. De mobiele telefoon van het slachtoffer is teruggevonden en overgedragen aan de politie, melden lokale media. De stropers zijn er volgens de parkwachters niet in geslaagd om dieren te doden.

In april dit jaar werd ook al een stroper door een groep olifanten doodgetrapt in het park. Vorig jaar werd er een stroper door leeuwen gedood. Van hem werden alleen het hoofd en de broek nog teruggevonden, drie dagen nadat hij als vermist was opgegeven.