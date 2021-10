Duitse machinist overlijdt alsnog door vallende tak in noodweer

Een 50-jarige machinist is in Duitsland alsnog overleden als gevolg van een vallende tak tijdens het noodweer dat gisteren door Europa raasde.

De machinist had zijn trein stilgezet in de buurt van Templin, ten noorden van Berlijn. Daar hielp hij een collega met het opruimen van takken die op het spoor terecht waren gekomen, meldt de politie. Hij werd daarbij geraakt door een vallende tak en raakte zwaargewond. De man overleed vandaag in het ziekenhuis.

Het noodweer leidde ook in andere landen tot doden en hinder. In Polen kwamen vier mensen om het leven en in Frankrijk en België raakten gebouwen beschadigd. Ook Nederland had te maken met zware windstoten. Daardoor waren veel vluchten op Schiphol geannuleerd of vertraagd en was het treinverkeer vooral in de ochtend ontregeld.

Windhozen

Er kwamen eveneens meerdere windhozen voor. De meeste schade werd aangericht in een woonwijk in Barendrecht. Vier mensen raakten gewond, van wie er een naar het ziekenhuis moest. Op een camping in Zelhem beschadigde een windhoos bomen, caravans en chalets.

Een overzicht van de schade in Nederland en het buitenland (swipe):