Onmacht op IC's: 'Ze hadden hier niet gelegen als ze waren geprikt'

"Het had niet gehoeven, denk ik vaak als ik naar hele zieke patiënten kijk. Dat maakt het heftig", vertelt verpleegkundige Arjan van den Broek aan de telefoon, kort voordat zijn nachtdienst op de intensive care begint. Hij verzorgt onder meer coronapatiënten, die vaak ongevaccineerd zijn.

Het aantal covidpatiënten in de ziekenhuizen neemt recentelijk weer toe. Van de 950 IC-bedden in Nederland zijn er nu 164 bezet door coronapatiënten. De toename van coronapatiënten in de ziekenhuizen leidt tot frustratie onder IC-personeel, zien betrokkenen. Van den Broek: "Ik werk ook op de spoedeisende hulp, daar komen ze binnen. Dan heb ik wel eens de neiging iemand door elkaar te rammelen, ja. Maar je blijft professioneel."

Ziekenhuizen hebben een zorgplicht en maken bij een opname geen onderscheid tussen gevaccineerd of ongevaccineerd. Wie in levensgevaar is, wordt geholpen. Maar achter de schermen, in de koffieruimte, wringt het wel. Grofweg 80 procent van de coronapatiënten in de ziekenhuizen is ongevaccineerd. Sommige artsen en verpleegkundigen voelen onbegrip, nu iedereen vrij en zelfs zonder afspraak een vaccinatie kan halen.

NOS sprak met een IC-verpleegkundige en twee IC-hoofden die zich herkennen in dit onbegrip. Zij pleiten alle drie voor eigen keuze bij vaccineren en benadrukken dat er voor iedere patiënt - gevaccineerd of niet - even goed gezorgd wordt. Maar frustratie en onmacht voelen ze wel, als ongevaccineerden worden opgenomen.