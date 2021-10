Dode bij vuurwapenongeluk op filmset met Alec Baldwin

Op een filmset in de Amerikaanse staat New Mexico is een dode gevallen bij een ongeluk met een vuurwapen. Dat gebeurde op de set van Rust, een western met Alec Baldwin in een van de hoofdrollen.

Het vuurwapen werd gebruikt bij de filmopname en was geladen met losse patronen, zegt de sheriff in Santa Fe County. Onduidelijk is wat er precies misging. Twee mensen werden geraakt.

Beide slachtoffers werden het ziekenhuis gebracht. Een van hen, een vrouw van 42, bezweek daar aan haar verwondingen. Haar identiteit is niet bekendgemaakt. Het zou gaan om een lid van de opnameploeg, maar niet om een actrice.

Baldwin, behalve hoofdrolspeler ook producent van Rust, was ook op de set ten tijde van het ongeluk. Hij heeft nog niet gereageerd. De opnames in New Mexico waren deze maand begonnen en zijn nu stilgelegd.