Man aangehouden voor brandstichting Veendam waarbij brandweerman omkwam

De politie heeft maandag een 43-jarige man uit Apeldoorn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een brand in 2010 in Veendam, die een brandweerman fataal werd. De man werd aangehouden na een dna-match.

De brand brak op 8 maart 2010 uit in een elektronicazaak. Bij het blussen werd de 44-jarige brandweerman bedolven onder het puin van een instortende gevel. Het slachtoffer overleed ter plekke. Ook een andere brandweerman kwam onder het puin terecht, maar die overleefde het ongeval.

Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Diezelfde nacht werd ook een andere brand aangestoken, bij een discotheek aan het Prins Hendrikplein. Uit getuigenverklaringen en sporenonderzoek bleek dat er meerdere personen bij de branden waren betrokken, meldt RTV Noord.

Dna-match

Het onderzoek in 2010 leverde een dna-spoor op. Dat leverde jarenlang geen match op in de dna-databank. "Vorig jaar moest de verdachte in verband met een andere veroordeling zijn dna afstaan. Dit dna bleek een match met de veiliggestelde sporen bij de branden", zegt de politie. Afgelopen maandag is de man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij beide brandstichtingen.

De politie is op zoek naar de andere personen die destijds ook bij de branden betrokken waren, maar ook naar getuigen die mogelijk meer weten.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de brandstichters actief waren in de Veendammer horecawereld. De politie roept anderen uit die sector met klem op zich te melden. "Het is niet onwaarschijnlijk dat deze verdachten in de afgelopen elf jaar iemand hebben verteld over hun betrokkenheid bij de branden", schrijft de politie.