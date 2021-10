Pro-transgenderprotesten bij kantoor Netflix na grappen over geslachtsdelen

Bij het kantoor van streamingdienst Netflix in Los Angeles hebben gisteren zo'n honderd mensen gedemonstreerd. Onder de demonstranten was een grote groep transgenderpersonen. Ze zijn boos over de manier waarop Netflix is omgegaan met uitspraken van cabaretier Dave Chappelle in een show.

Chappelle maakte in de show The Closer grappen over de geslachtsdelen van transgenderpersonen. Hij zei ook dat de transgendergemeenschap "te weinig eelt op de ziel heeft". Netflix-baas Ted Sarandos zei in eerste instantie achter de show te blijven staan en weigerde die offline te halen, omdat er in zijn ogen geen grenzen waren overschreden.

Maar de betogers vinden dat The Closer van de streamingdienst verwijderd moet worden. Ze kregen steun van Netflix-medewerkers en hadden borden bij zich met teksten als "Trans Lives Matter" en "Team Trans". Er waren ook tegendemonstranten in Los Angeles, die zich uitspraken voor Chappelle en de vrijheid van meningsuiting.

Chappelle zei eerder deze maand zich niet veel aan te trekken van de kritiek. Hij werd bij een optreden in Los Angeles met applaus onthaald: "Als het zo voelt om 'gecanceld' te worden, dan vind ik het prima", zei hij toen.

Excuses Netflix-baas

Onder de pro-transbetogers was ook Joey Soloway, die twee Emmy's won als maker van de Amazon Prime-serie Transparent. Die comedy gaat over een familie waarvan een van de ouders een transgenderpersoon blijkt te zijn. Soloway riep Netflix op een transgenderpersoon toe te voegen aan de raad van bestuur.

Sarandos heeft eerder al zijn excuses aangeboden. Hij zei dat hij zich niet had gerealiseerd dat hij door zijn laconieke reactie een groep medewerkers had gekwetst.

Een van de organisatoren van de protesten zegt dat die excuses goed zijn, maar hoopt dat Netflix verantwoordelijkheid neemt voor de programma's die ze uitzenden.