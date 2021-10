Ravage en gewonden door windhoos in Barendrecht, ook elders schade

In een woonwijk in Barendrecht heeft noodweer vannacht grote schade aangericht. Volgens de veiligheidsregio ging het om een windhoos. Zeker vier mensen zijn gewond geraakt.

De brandweer werd rond 02.30 uur opgeroepen naar de wijk Ter Leede en rukte massaal uit toen bleek dat de schade groot was. Een paar straten zijn getroffen.

Op beelden is te zien dat meerdere huizen kapotte ramen hebben opgelopen en dat bomen op auto's zijn gevallen. Straten liggen vol met dakpannen en takken. De brandweer inventariseert hoe groot de schade precies is.

Een van de vier gewonden is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De andere drie gewonden zijn ter plekke nagekeken.

Ook elders problemen

Ook elders in het land zijn er berichten over schade door harde wind. Zo rukten de hulpdiensten op meerdere plekken in de regio Utrecht uit en moest de brandweer bij Heerde enkele omgevallen bomen weghalen die op de A50 waren gevallen.

De harde wind houdt een groot deel van de dag aan, verwacht het KNMI. In de eerste helft van de ochtend waait het vooral in het zuiden van het land hard, later op de dag overal. In het hele land geldt code geel.