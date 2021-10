Man uit Nunspeet die zusje misbruikte na 25 jaar veroordeeld

Een 45-jarige man uit Nunspeet is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf voor het langdurig seksueel misbruiken van zijn zus. Het misbruik begon toen het slachtoffer zes jaar was en de verdachte twaalf.

De straf valt lager uit dan de 18 maanden celstraf die het Openbaar Ministerie heeft geëist. Dat komt omdat een van de strafbare feiten waarvan de man werd verdacht is verjaard.

De man misbruikte zijn zusje terwijl de rest van het gezin naar de kerk was, meldt Omroep Gelderland. Het misbruik zou pas gestopt zijn toen het slachtoffer 17 jaar was en aangaf dat ze bang was om zwanger te worden van haar broer.

Overwicht

De Stentor schrijft dat het misbruik pas in 2018 aan het licht kwam, toen het slachtoffer herstellende was van een herstentumor en haar verhaal deed aan haar behandelaar. De verdachte heeft daarna bekend bij de politie, al was het misbruik naar eigen zeggen gestopt voordat hij zelf 18 werd.

De rechtbank rekent het hem aan dat hij het slachtoffer langdurig en veelvuldig seksueel heeft misbruikt. "Door het grote leeftijdsverschil had de man overwicht op zijn zusje, waardoor zij hem geen weerstand kon bieden. Daarbij had de man geen enkel oog voor zijn zusje en wat dit voor haar betekende", schrijft de rechtbank.

Bovendien vond het misbruik plaats in het ouderlijk huis, een plek waar zij zich bij uitstek veilig had moeten voelen. "De man beschaamde daarmee het vertrouwen dat zijn zusje in haar grote broer mocht hebben op ernstige wijze."

Psychische gevolgen

Tijdens de zitting bleek dat zijn zus nog steeds de psychische gevolgen ondervindt van het misbruik. "Ze leefde jarenlang in een schrijnende eenzaamheid van het grote geheim en zelfs de mensen waarvan ze houdt kan ze moeilijk vertrouwen", aldus de rechtbank.

Volgens de rechtbank is een jaar gevangenis een gepaste straf, omdat het misbruik meer dan 25 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Daarbij zijn er volgens de rechtbank geen aanwijzingen dat er daarna nog sprake is geweest van overschrijdend gedrag. De tijd die de verdachte in voorarrest heeft gezeten wordt van de gevangenisstraf afgetrokken.