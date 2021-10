Tekstschrijver van Bondfilms Goldfinger en You Only Live Twice overleden

De in Londen geboren Bricusse begon in de jaren vijftig met het schrijven van muziek voor toneel en musicals. Tijdens zijn studie aan de universiteit van Cambridge zat hij in een toneelclubje en daar ontdekte hij zijn muzikale talent.

Hij werkte als tekstschrijver met componist Henry Mancini aan de musical Victor/Victoria, waarmee hij begin jaren tachtig een Academy Award won voor de beste filmmuziek. Voor de films Superman, Home Alone en Hook werkte hij samen met John Williams.

Bricusse woonde lange tijd in Californië. In 2001 werd hij door de Britse koningin opgenomen in de Orde van het Britse Rijk, voor zijn werk voor de filmindustrie.