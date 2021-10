Facebook krijgt miljoenenboete van Britse mededingingswaakhond

Facebook heeft van de Britse toezichthouder CMA een boete gekregen van omgerekend 59 miljoen euro omdat het bedrijf onvoldoende meewerkte aan een onderzoek naar de overname van filmpjesdienst Giphy.

Gifjes zijn korte, zich herhalende filmpjes met scènes uit bijvoorbeeld films en tv-series. De filmpjes worden op sociale media gebruikt als grap en om emoties mee uit te drukken.

Direct na de overname in 2020 beloofde Facebook dat de gifjes van Giphy ook voor andere sociale media dan Facebook en Instagram beschikbaar zouden blijven, maar de Britse Competition and Markets Authority was daar niet gerust op. Volgens de toezichthouder heeft Facebook ondanks waarschuwingen onvoldoende meegewerkt aan een onderzoek naar de concurrentie op de online advertentiemarkt.

'Boven de wet'

De Britse waakhond meldt dat het nog nooit eerder is voorgekomen dat een bedrijf beboet moest worden omdat het niet aan de regels rond een onderzoek naar een overname wilde voldoen. De boete is volgens Joel Bamford, die bij de CMA verantwoordelijk is voor het beoordelen van fusies en overnames, "een waarschuwing voor elk bedrijf dat denkt dat het boven de wet staat".

Facebook is het niet eens met de Britse boete en overweegt vervolgstappen.