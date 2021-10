Posbank slechts beperkt gesloten voor gemotoriseerd verkeer

De gemeenteraad van Rheden wil bij de Posbank auto's en motoren slechts in beperkte mate weren. Het natuurgebied gaat alleen in de weekenden en op feestdagen dicht tussen 1 april en 1 november. Een voorstel van het college van B en W om veel verder te gaan, haalde het niet.

Beheerder Natuurmonumenten is teleurgesteld dat de gemeenteraad niet verder gaat. Het wordt steeds drukker in natuurgebied de Posbank bij Arnhem.

Tegen Omroep Gelderland zegt een woordvoerder van Natuurmonumenten over het besluit van de Rhedense raad: "Dit is niet goed voor de recreanten, niet goed voor de natuur. Ik ben aangesteld om de natuur te beschermen en om mensen van de natuur te laten genieten. Dat zijn twee gelijkwaardige opdrachten. En die zijn met dit scenario allebei niet geholpen."

Ook wethouder Ronald Haverkamp verbergt zijn teleurstelling niet. "Dit verbetert de verkeersveiligheid niet en ook niet het herstel van de natuur. Ik maak me daar veel zorgen over."

Hondenlosloopgebied

Een populair deel van de Veluwezoom is het hondenlosloopgebied Rozendaalse Veld. Eigenaren van honden vreesden in de aanloop naar de besluitvorming dat ze voortaan niet meer welkom zouden zijn. De gevolgen voor hen zijn nog onduidelijk. De gemeente Rheden bespreekt later een motie om het hondenlosloopgebied open te houden.

Schaapsherders op de heide van het nationale park merken de effecten van de drukte op de Posbank al enige tijd. Cynthia Berendsen loopt al ruim twintig jaar met schapen en een paar geiten over de heide. "Ik krijg de laatste tijd wel eens mensen voor mijn neus met gebalde vuisten", zei ze kortgeleden tegen de regionale omroep van Gelderland.

Een collega-schaapsherder keerde in augustus met de kudde terug naar de schaapskooi, omdat hij zich bedreigd voelde.