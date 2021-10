Veertien doden door bermbommen in Syrische hoofdstad Damascus

In Syrië zijn 14 mensen omgekomen en een onbekend aantal gewond geraakt door de ontploffing van twee bermbommen. Dat gebeurde toen een bus die militairen vervoerde langsreed in de ochtendspits in de hoofdstad Damascus. De bommen lagen bij een groot busstation onder een brug.

Een derde bom kon tijdig onschadelijk worden gemaakt. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De politie spreekt tegenover de staatstelevisie van "een laffe daad". Het was druk op het busstation met mensen die naar werk en school gingen.

Het is de dodelijkste aanslag in jaren. Dergelijke aanslagen komen nog maar weinig voor in Damascus, sinds het regeringsleger de buitenwijken die in handen waren van tegenstanders enkele jaren geleden heroverde.

De troepen van president Assad hebben het grootste deel van het land onder controle, mede dankzij militaire steun van bondgenoten Rusland en Iran. De oorlog in Syrië begon in maart 2011 en heeft aan meer dan 350.000 mensen het leven gekost. De helft van de 21 miljoen inwoners die het land in 2011 telde, is zijn woonplaats ontvlucht, 5 miljoen mensen leven nu als vluchteling in het buitenland.

Dit zijn beelden van de uitgebrande bus: