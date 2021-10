Kind (4) uit Nieuw-Zeeland belt politie omdat hij speelgoed wil laten zien

Een 4-jarig jongetje uit Wellington heeft het nationale Nieuw-Zeelandse alarmnummer gebeld omdat hij zijn speelgoed wilde laten zien. De politie heeft een opname van het telefoongesprek vrijgegeven, waarin te horen is dat de kleuter vertelt over zijn speelgoed.

Wanneer het jongetje wordt gevraagd wat het noodgeval is waar hij over belt, vraagt hij of hij met "de politiemevrouw" spreekt. Als de telefoniste dat bevestigt, zegt de kleuter haar dat ze langs moet komen om zijn speelgoed te bekijken.

'Cool speelgoed'

De vader van het jongetje neemt het gesprek even later over. Hij legt uit dat er geen sprake is van een noodgeval en dat hij het kind even uit het oog was verloren omdat hij ook op zijn andere kind moest letten.

De alarmcentrale heeft uiteindelijk wel een agent naar het huis gestuurd. De kleuter liet vervolgens zijn speelgoed zien aan politieagent Kurt, die de collectie van het jongetje "cool" noemde. Het kind mocht de politiewagen bekijken en de agent zette de zwaailichten even aan.

Hij sprak ook met het kind en zijn ouders over het juiste gebruik van het noodnummer.