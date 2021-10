Man (25) vast voor brandstichting bij Poolse supermarkt Panningen

Een 25-jarige man uit Grathem in Noord-Limburg is vanochtend aangehouden voor de brandstichting bij een Poolse supermarkt in het nabijgelegen Panningen, afgelopen juni. Naar een tweede verdachte in de zaak wordt nog gezocht.

De verdachte kwam in beeld doordat de politie bewakingsbeelden verspreidde via Opsporing Verzocht. Er kwamen zeker twintig tips binnen.

Op de beelden is te zien hoe twee mannen op een scooter aan komen rijden en stoppen bij de winkel. Ze slaan een raam in met een bijl en gieten een brandbare vloeistof tegen de gevel. Vervolgens steken ze de vloeistof aan en gaan er weer vandoor.

Geen gewonden

De melding van de brand kwam binnen rond 03.40 uur. Het vuur kon snel geblust worden. Niemand raakte gewond, wel was er onder meer schade aan de gevel, schrijft 1Limburg.

Begin juni was er al een keer een steen door de ruit van de winkel gegooid. Vlak daarna was er ook al een poging tot brandstichting gedaan.

Vaker doelwit

Poolse winkels zijn sinds eind vorig jaar vaker doelwit geweest van aanslagen. In december werd vier keer brand gesticht in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther en Beverwijk. Begin januari volgde een aanslag op een Poolse supermarkt in Tilburg en later waren er ook aanslagen op Poolse winkels in Rotterdam. Afgelopen augustus werd er nog een explosief geplaatst bij een Poolse supermarkt in Lelystad.

De politie heeft sindsdien meerdere verdachten aangehouden. Het is onduidelijk of de zaken verband met elkaar houden.