Proces begonnen tegen nazi-secretaresse (96), verdachte zwijgt

In de Noord-Duitse plaats Itzehoe is het proces begonnen tegen een vrouw van 96 die in de Tweede Wereldoorlog werkte als secretaresse in concentratiekamp Stutthof. De zaak ging vandaag alsnog van start, nadat die vorige maand was opgeschort omdat de hoogbejaarde vrouw was gevlucht.

Irmgard Furchner is aangeklaagd voor medeplichtigheid aan de moord op meer dan 11.000 mensen in het kamp, bij Gdansk, in het huidige Polen. Als secretaresse van de commandant kwamen onder meer bevelen voor executies op haar bureau voorbij. Zo hielp ze bij het "systematische doden van gevangenen", zegt het Openbaar Ministerie. De rechter buigt zich nu over de vraag of zij daardoor medeschuldig is aan de misdaden.

De vrouw zat bij de eerste zitting in een rolstoel en droeg gezichtsbedekking. Ze heeft eerder gezegd niet te hebben geweten dat er massamoorden plaatsvonden. Ze wilde voor de rechter geen verklaring afleggen of vragen beantwoorden.

Omdat Furchner destijds jonger was dan 21, wordt de zaak behandeld door de jeugdrechter. Die moet ook beslissen of ze nog fit genoeg is om het proces door te maken. Haar recente vluchtpoging bewijst dat ze dat is, zeggen de aanklagers.