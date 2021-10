Moskeeën overwegen aangifte na undercoveractie, onderzoekers bedreigd

In Leidschendam-Voorburg werd het NTA-onderzoek in 2020 afgerond. Volgens de gemeente zijn de resultaten gebruikt als achtergrondinformatie voor intern gebruik. "Om kleuring te kunnen geven aan wat al bekend was vanuit eigen contacten met organisaties." Of er sprake is geweest van geheime bezoeken aan de betreffende moskee, wordt niet gezegd in het persbericht.

Een groep van moskeekoepels is van plan een wob-verzoek in te dienen. Door het opvragen van overheidsdocumenten wil de groep achterhalen hoe de vork in de steel zit.

'Buiten het boekje gegaan'

"Volgens mij zijn gemeenten en NTA buiten hun boekje gegaan", zegt Abdel Bouzzit, vice-voorzitter van onder meer het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH). "Hoe is deze privacygevoelige informatie vergaard en hoe wordt die gebruikt en opgeslagen? En bovendien: waarom dit onderzoek als er geen verdenkingen zijn, als er geen aanleiding is?"

Volgens de gemeente Veenendaal, waarvan NRC een onderzoeksrapport over een moskee heeft ingezien, was daar wel aanleiding voor het onderzoek. Tegen RTV Utrecht zegt de gemeente niet exact wat die aanleiding was. Volgens de omroep gaat het mogelijk om berichtgeving uit 2016 over een 'haatimam' in de Nasser-moskee.

Verder stellen de gemeente en NTA dat er geen heimelijke bezoeken aan de moskee zijn gebracht en dat alle geïnterviewden wisten dat ze meewerkten aan een onderzoek van de gemeente. Terwijl iemand van de moskee tegen NRC zei dat de gemeente "achter onze rug om ons helemaal laat doorlichten".

Het doel van de onderzoeken door NTA is informatie verkrijgen over moeilijk toegankelijke islamitische gemeenschappen, bijvoorbeeld over buitenlandse financiering en radicale predikers en bestuurders. Bouzzit: "Ik snap dat gemeenten zich zorgen kunnen maken over radicalisering, maar dit is niet de juiste manier. We leven nog steeds in een rechtsstaat."