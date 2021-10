Drie jonge verdachten opgepakt na fatale aanrijding Haagse tram

Gisteravond kreeg de politie even voor 21.00 uur een melding dat iemand op een tramhalte door een tram was aangereden. De hulpdiensten troffen een zwaargewonde man aan en konden niet voorkomen dat hij ter plekke overleed. Wie de man is, weet de politie niet.

Verschillende getuigen meldden gisteren aan persbureau Regio15 dat het slachtoffer een oudere man was en dat hij door jongeren voor de tram was geduwd. Ze hadden drie personen in donkere hoodies met opvallende letters op de rug zien weglopen.

De trambestuurder is door medewerkers van het Haagse vervoerbedrijf HTM opgevangen. en de getuigen is slachtofferhulp aangeboden.