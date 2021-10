Man bekneld na ongeluk A50, ter plekke amputatie uitgevoerd

Bij een ongeluk op de afrit van de snelweg A50 bij Epe is een 32-jarige man uit Zwolle zwaargewond geraakt. Een ambulancearts heeft ter plaatse een amputatie uitgevoerd voordat de brandweer de man uit het autowrak kon bevrijden, meldt Omroep Gelderland.

Bij het ongeluk gisteravond laat waren geen andere voertuigen betrokken. Ooggetuigen zeggen tegen de omroep dat het erop lijkt dat de bestuurder met hoge snelheid rechtdoor is gereden op de afrit. Dat zou zijn af te leiden aan de sporen in het gras. De auto kwam terecht tussen de bomen, waardoor de bestuurder bekneld raakte.

De brandweer zette zwaar materieel in om het slachtoffer te kunnen bereiken. Een deel van de auto is weggeknipt. Ook moest er tussen de bomen ruimte worden gemaakt voor het ambulancepersoneel. Daarvoor werden spanbanden en ratels aan bomen bevestigd.

Lachgas gevonden

Met een traumahelikopter zijn een arts en een verpleegkundige naar de plaats van het ongeluk gebracht om de amputatie uit te voeren. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Welk lichaamsdeel is verwijderd, is niet duidelijk. De politie doet daar geen uitspraken over.

In de auto lag een cilinder met lachgas. Onderzocht wordt of de man onder invloed was. De afrit van de A50 bij Epe was urenlang afgesloten.