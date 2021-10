Ecuador roept noodtoestand uit om drugsgeweld tegen te gaan

In Ecuador is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de toename van drugscriminaliteit en geweld. De politie en het leger gaan de straat op om de veiligheid in het Zuid-Amerikaanse land te waarborgen, kondigde president Guillermo Lasso op tv aan.

"In de straten van Ecuador is er maar één vijand: drugshandel", zei de president. Volgens hem is Ecuador veranderd van een land waar drugs vooral worden vervoerd naar een land waarin drugs worden gebruikt. Hij stelt dat de drugshandel heeft geleid tot een toename van moorden, inbraken, diefstal en berovingen.

Het besluit om de noodtoestand uit te roepen, komt een dag voordat de Amerikaanse minister Antony Blinken van Buitenlandse Zaken Ecuador bezoekt. De bedoeling is dat Blinken met Lasso onder meer praat over samenwerking op het gebied van veiligheid, defensie en handel.

Geweld in gevangenissen

Inmiddels heeft de president van Ecuador een nieuwe minister van Defensie aangesteld, de gepensioneerde generaal Luis Hernandez. Hem wacht de taak om onder meer het vele geweld in gevangenissen tegen te gaan. Lasso benadrukte dat het land "sterkere, solidere" strijdkrachten nodig heeft.

Drugscriminaliteit heeft het afgelopen jaar tot een uitbraak van geweld in verschillende gevangenissen geleid. Daar zitten meer mensen dan waar eigenlijk plek voor is.

Eind september kwam het in een gevangenis in het zuiden van het land tot gewelddadigheden tussen bendes met banden met Mexicaanse drugskartels en Colombiaanse kartels. Zeker 119 mensen kwamen daarbij om het leven.

Afgelopen weekend kwam een 13-jarige jongen om in de grootste stad van het land, Guayaquil. Hij kwam terecht in de vuurlinie tussen gewapende mannen en de politie. In de provincie waar Guayaquil in ligt, zijn dit jaar 641 moorden gepleegd.