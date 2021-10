Veroordeelde voor moord op Sven Prins komt in hoger beroep vrij

Een van de drie mannen die tot 30 jaar gevangenisstraf werden veroordeeld voor de moord op Sven Prins in Brunssum, komt op vrije voeten. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep besloten.

Sergio K. werd eerder door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 30 jaar celstraf voor de moord op Prins in 2015. Hij heeft zes jaar vastgezeten en wordt, vooruitlopend op de uitspraak die op 11 november wordt gedaan, morgen vrijgelaten. K. heeft altijd ontkend dat hij iets met de liquidatie te maken had. Volgens zijn advocaat Mark Nillesen barstte zijn cliënt in tranen uit op het moment dat hij van de rechters hoorde dat hij vrijkomt.

Vrijspraak

"Formeel is het nog geen vrijspraak, maar dat gaat het wel worden", zegt Nillesen vanavond na de zitting tegen 1Limburg. Op 11 november doet het hof ook uitspraak in de zaak van de andere twee verdachten, die wel vast blijven zitten.

Prins (30) werd in september 2015 na een achtervolging doodgeschoten. Bij hem in de auto zat een vriend. Die overleefde de aanslag. De moord op Prins had mogelijk te maken met drugs, maar er is veel onduidelijk over het motief.

Sergio K. heeft altijd ontkend dat hij erbij was en ook een medeverdachte verklaarde dat niet hij, maar iemand anders in de auto zat, op het moment dat Prins om het leven werd gebracht.

Nillesen zegt dat de rechtbank heeft "gedwaald". "Er ligt alleen een interpretatie van een undercoveragent, maar verder was er geen bewijs. Geen dna, geen getuige, geen informant", zegt de advocaat. "Hij is nu naar huis gestuurd, omdat de rechter zegt: de tijd die hij heeft gezeten is langer dan wij hem van plan zijn op te leggen."

Nieuwe verdachte

Justitie eiste in hoger beroep eind september opnieuw lange celstraffen tegen de drie veroordeelde mannen. De zaak kreeg daarna een bijzondere wending toen iemand in de zaal de naam van een mogelijke andere verdachte noemde: Orhan K.

Vooralsnog is ook voor de betrokkenheid van Orhan K. te weinig bewijs, schrijft L1.