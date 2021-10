Sovjetsoldaat Ilsja krijgt na bijna 80 jaar zijn naam op zijn graf

Al bijna tachtig jaar liggen er 101 Sovjetsoldaten uit Oezbekistan en Kazachstan begraven op het Sovjet Ereveld in Leusden. Naamloos, want de nazi's vernietigden alle informatie over deze gevangen genomen en later gefusilleerde groep mannen. Nu is hoogstwaarschijnlijk duidelijk wie één van hen is.

Volgens onderzoeker Remco Reiding wijst alles erop dat Ilsja Machametov net buiten kamp Amersfoort vermoord is door de Duitsers. "Om dat helemaal zeker te weten is dna-onderzoek nodig", zegt Reiding, ook directeur van Stichting Sovjet Ereveld.

De familie van Machametov, woonachtig in Kazachstan, is al op de hoogte. Een van zijn dochters is de 85-jarige Modjangoel. Zij was met haar dochter Dilnaz al jaren op zoek naar hun sinds de oorlog vermiste vader en opa.

Reiding legt uit hoe het is gelukt om Ilsja Machametov tachtig jaar na dato te identificeren: