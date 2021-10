Taakstraf voor slapende marechaussees bij joodse school Amsterdam

De rechtbank in Arnhem heeft twee marechaussees veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur omdat zij niet alert waren bij het bewaken van een joodse school in Amsterdam. De rechter noemde hen "in ernstige mate nalatig". De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De twee mannen zijn wel vrijgesproken van opzet. Ze moesten de orthodox-joodse scholengemeenschap Cheider in Amsterdam bewaken, maar waren tijdens hun dienst aan het slapen of keken op hun telefoon. De mannen uit Poortugaal en Utrecht werden betrapt door collega's en kort daarna ontslagen.

De Amsterdamse scholengemeenschap wordt al jaren streng beveiligd vanwege terroristische dreigingen.