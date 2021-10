Van wasserette tot bakker, veel ondernemers kwetsbaar voor duurdere energie

Een flink aantal sectoren is kwetsbaar voor hogere energieprijzen. Dat blijkt uit berekeningen van ABN Amro. De bank analyseerde twintig sectoren en bekeek in hoeverre bedrijven hogere kosten kunnen doorberekenen.

Als dat niet lukt, verdampt de winst helemaal of voor een groot deel, afhankelijk van de sector. Lukt doorberekenen wel, dan gaan de prijzen voor afnemers omhoog. Producenten van bouwmaterialen en voeding zijn voorbeelden van sectoren die er tot nu toe in zijn geslaagd de kosten door te geven. De bank verwacht daar dan ook verdere prijsstijgingen.

Maar hogere kosten aan afnemers doorgeven lukt waarschijnlijk niet overal en niet volledig. Kwetsbare sectoren zijn volgens de bank de glastuinbouw, de papierindustrie, de zware industrie, de voedingsmiddelenindustrie, wasserettes en de horeca.

De verwachting is dat een groot deel van het Nederlandse bedrijfsleven al op korte termijn wordt geraakt. Het ontbreekt aan precieze cijfers, omdat de energiecontracten concurrentiegevoelige informatie vormen.

In hoeverre ondernemers energietarieven voor langere tijd vastzetten "wisselt heel erg", zegt Madeline Buijs, econoom bij ABN Amro. "Er zijn ondernemingen die dat doen, al is het vaak maar voor drie maanden. Anderen kiezen ervoor het helemaal niet te doen."

Winst verdampt

De glastuinbouw is met ruim 15 procent de sector waarin energie ten opzichte van de omzet het grootste deel uitmaakt. Een aantal telers heeft al besloten geen risico te nemen met deze hoge gasprijzen en kassen leeg te laten staan, zei brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland vorige week.

Een kleine verdubbeling van de energiekosten betekent dat een gemiddelde tuinder geen winst meer maakt, blijkt uit berekeningen van ABN Amro. Variabele prijzen voor gas en stroom zijn momenteel 3,5 keer zo hoog als vorig jaar.

In andere sectoren, zoals de horeca, wasserettes en bakkers, maken de energiekosten een paar procent uit van de totale kosten. Maar door lagere marges gaat ook daar al snel een groot deel van de winst verloren als de energiekosten flink stijgen.

Belastingverlaging

Vrijdag werd een pakket van ruim 3 miljard euro aan belastingverlagingen op de energierekening aangekondigd. Het gros is bedoeld voor huishoudens. Een half miljard gaat naar het MKB.

"We hebben uitgerekend dat het bedrijfsleven in totaal 7 miljard per jaar uitgeeft aan energie", zegt Buijs. "Het zal wat helpen, maar we verwachten niet dat dit de oplossing is."