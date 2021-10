Drie doden bij helikoptercrash in zuidoosten van Duitsland

In een bos in het zuidoosten van Duitsland zijn drie mensen omgekomen bij een helikoptercrash. De wrakstukken van het toestel liggen over enkele honderden meters verspreid.

Er is nog geen informatie bekendgemaakt over de slachtoffers, de toedracht en het aantal inzittenden. Wel is duidelijk dat het neergestorte toestel een Robinson-helikopter R44 is, een lichte vierzitshelikopter.

Het ongeluk gebeurde nabij het plaatsje Buchen, op ongeveer 100 kilometer van Frankfurt. Uit cijfers van de Duitse burgerluchtvaart blijkt dat ongelukken met helikopters zeldzame gebeurtenissen zijn.