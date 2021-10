Zwaargewonde man (18) bij tankstation Arnhem, mogelijk supportersgeweld

Bij een tankstation in Arnhem heeft de politie vannacht een zwaargewonde man gevonden. De politie vermoedt dat de 18-jarige uit Lent ernstig is mishandeld.

Het slachtoffer werd gevonden bij een tankstation aan de Dr. C. Lelyweg, in de buurt van een industrieterrein. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De politie houdt er rekening mee dat de man in een vechtpartij met meerdere personen was beland. Op foto's is te zien dat er in de directe omgeving glasscherven en een plas bloed ligt.

NEC-Vitesse

Omroep Gelderland meldt op basis van bronnen dat de man slachtoffer is geworden van geweld tussen aanhangers van NEC en Vitesse. De twee clubs spelen vanmiddag in Nijmegen hun derby in de eredivisie, voor het eerst sinds jaren.

Supporters van NEC en Vitesse zouden zich vannacht bij het tankstation hebben verzameld om de confrontatie aan te gaan. Een anonieme buurtbewoner hoorde de hele nacht leuzen van de Vitesse-supporters. "Ook waren er knallen van vuurwerk te horen", zegt de buurtbewoner tegen de regionale omroep. Het slachtoffer zou op sociale media bloedend te zien zijn. Bronnen laten aan Omroep Gelderland weten dat Vitesse-supporters die beelden na de vechtpartij hebben gemaakt.

De politie zegt rekening te houden met supportersgeweld, al loopt het onderzoek nog. "Het is wel een van de scenario's waar we naar kijken", zegt een woordvoeder. Het tankstation en de nabijgelegen weg waren vannacht afgesloten door agenten voor onderzoek. De politie roept getuigen en mensen die meer over het incident weten op om zich te melden.