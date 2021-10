Vuilniszakken en tas met explosieven gevonden in Achterhoek

In het buitengebied van het dorpje Halle, in de Achterhoek, zijn zaterdagavond twee vuilniszakken en een tas met explosieven gevonden door een passant. Dat meldt de politie. Omdat het bleek te gaan om zeer gevoelige, explosieve stof, werd de omgeving afgezet en werd brandweer opgeroepen. Omwonenden hebben geen gevaar gelopen, zegt de politie.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het materiaal met een robot onderzocht, en het materiaal wordt naar verwachting in de nacht van zaterdag op zondag tot ontploffing gebracht.

Het zou gaan om materiaal dat in het criminele circuit gebruikt wordt, zegt een politiewoordvoerder. De zakken en de tas lagen er al een paar dagen, maar over de herkomst tast de politie nog in het duister. "We zoeken dan ook getuigen die het misschien wel eerder hebben zien liggen."