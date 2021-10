'Squid Game is fictie, maar horrorverhalen over schuld zijn realiteit in Zuid-Korea'

Wereldwijd kijken Netflix-abonnees massaal naar het Zuid-Koreaanse Squid Game. De thema's van de serie - zoals schulden en de kloof tussen arm en rijk - slaan blijkbaar overal aan, maar dat de serie juist in Zuid-Korea is gemaakt, is volgens deskundigen geen toeval.

"Het spel in de serie is natuurlijk fantasie, maar wat je wel vaak ziet is dat mensen achterna worden gezeten door schuldeisers", zegt Koreakenner Remco Breuker van de Universiteit Leiden. Horrorverhalen van malafide geldverstrekkers die organen eisen van hun schuldigen, zoals in Squid Game, zijn ook gebaseerd op de realiteit.

Onderzoeker Flora Smit, verbonden aan de universiteit in Leiden, ziet de serie als een voorbeeld van kritiek op het hyperkapitalistische Zuid-Korea. Smit woonde vier jaar in het land. "Het werd mooi verwoord in The Guardian laatst, een Zuid-Koreaan zei: als ik naar Squid Game wil kijken, dan kijk ik wel in de spiegel."

'Samenleving waarin we leven'

Squid Game was deze week volop in het nieuws: Netflix meldde dat de serie met 111 miljoen kijkers in zeventien dagen het beste debuut ooit beleefde. Ook bleek dat Nederlandse kijkers bij de start van de serie de leeftijdsclassificatie van 12 jaar en ouder te zien hebben gekregen. Later heeft Netflix dit aangepast naar 16 jaar en ouder.

De serie draait om een spel waarvoor Zuid-Koreanen met grote schulden worden benaderd. De deelnemers strijden om een enorme pot geld, maar de verliezers worden meedogenloos gedood. Bedenker Hwang Dong-hyuk zei in een interview met CNN dat de serie een weerspiegeling is van de samenleving waarin we leven. Een verhaal over verliezers die worstelen met uitdagingen en achterblijven terwijl de winnaars een "hoger" niveau bereiken.

Zuid-Korea is aan de ene kant een rijk land met bekende bedrijven als Samsung en Hyundai, tegelijkertijd hebben gezinnen er een hoge schuldenlast. Het gemak waarmee in Zuid-Korea leningen kunnen worden afgesloten is een groot onderdeel van de economische problemen, wat wordt verergerd door toenemende werkloosheid en een groeiende kloof tussen arm en rijk.