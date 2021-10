Gewelddadige ontruiming Moluks woonoord herdacht met burgemeester

Charlie Nahuway was een van de bewoners van het woonoord. Hij was 12 jaar tijdens de ontruiming en woonde met zijn moeder en negen broers en zussen in een houten barak. "Dat ging niet met zachte hand", zegt hij over de ontruiming.

Zo werd de neus van een van zijn broers met de kolf van een geweer gebroken door een agent, vertelde hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Het was echt een traumatische ervaring voor mij. Dat geluid van bulderende pantserwagens. Dat de politie met zo veel machtsvertoon binnenviel, dat kun je gewoon niet plaatsen. Het leek wel oorlog."

Traumatisch

Dat de gebeurtenis traumatisch is geweest voor de bewoners, merkte burgemeester Horn afgelopen maart bij een herdenking van 70 jaar Molukkers in Nederland. Hij sprak toen met drie Molukkers die aanwezig waren bij de ontruiming.

"Ik merkte daar dat het trauma nog altijd aanwezig is", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat is ook de reden dat ik het belangrijk vind om vandaag aan die wandeling deel te nemen, samen met de wethouder die over wijken en buurten gaat. We willen het hebben over een gezamenlijke toekomst, maar dan moet je wel het leed erkennen dat in het verleden plaats heeft gevonden."