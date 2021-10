Veroordeling moord Brunssum mogelijk onterecht, nieuwe verdachte in beeld

Een van de drie mannen die een gevangenisstraf van dertig jaar kregen voor de moord op Sven Prins in Brunssum, is mogelijk onterecht veroordeeld. Nieuwe informatie leidt naar een nieuwe Belgische verdachte. Justitie heropent daarom het onderzoek, meldt L1.

Sven Prins (30) werd in september 2015 na een achtervolging doodgeschoten. Bij hem in de auto zat een vriend. Die overleefde de aanslag. De moord op Prins had mogelijk te maken met drugs, maar er is veel onduidelijk over het motief.

Verdachte niet betrokken

Sergio K. beweert al sinds zijn arrestatie in 2016 dat hij niet aanwezig was bij de liquidatie. Niet hij, maar een andere man was volgens hem betrokken bij de schietpartij in Brunssum. De naam van die persoon heeft hij nooit openbaar willen maken. "Hij vreesde voor het welzijn van zijn familie als hij een naam zou noemen", zegt Sergio's advocaat Mark Nillesen.

Vorige maand begon het hoger beroep in de zaak. Op 20 september eiste justitie opnieuw dertig jaar tegen de drie verdachten. Op dat moment schreeuwde iemand in het publiek de naam Hassan K., bij zijn vrienden beter bekend als Orhan. Het Hof wilde weten of dat de naam was die Sergio niet wilde noemen. Hij bevestigde dat.

Link met derde verdachte

In een eerder stadium had medeverdachte Jurandy T. al verklaard dat niet Sergio, maar een andere man naast hem in de auto zat. Hij wilde geen naam noemen, maar beschreef wel het uiterlijk van de man. Op basis van de naam en de omschrijving is justitie op zoek gegaan.

In België is een Orhan opgespoord, die overeenkomt met de beschrijvingen. Hij heeft een strafblad in België. Daarnaast is er een link met de derde verdachte, Xionel. In het verleden is er telefonisch contact geweest tussen Orhan en Xionel.

Inmiddels is justitie er volgens L1 van overtuigd dat de juiste man is gevonden. Bronnen vertellen de regionale omroep dat hij nog niet is aangehouden. Een woordvoerder van justitie wilde daar niet op ingaan.

Onschuld

Maandag is er opnieuw een zitting in de zaak. Jurandy, Sergio en Xionel zullen verhoord worden over de rol van Orhan.