Duitse vrouw die na overstromingen werd vermist, aangespoeld in Rotterdam

Het lichaam van een Duitse vrouw die sinds de overstromingen van deze zomer werd vermist, is enkele weken geleden in Rotterdam aangespoeld. Dat bevestigt de Rotterdamse politie na berichten in Duitse media.

Het stoffelijk overschot van de vrouw van ruim 60 jaar uit Bad Neuenahr is vermoedelijk via de rivier de Ahr in de Rijn beland, die het zo'n 300 kilometer heeft meegevoerd. Pas eind september ontdekten onderzoekers na dna-onderzoek van wie de resten waren, schrijft Rijnmond.

Bij de overstromingen kwamen in Rijnland-Palts, waarin ook Bad Neuenahr ligt, 134 mensen om. Twee slachtoffers worden nog vermist.