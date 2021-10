CDA-bestuur draagt Hans Huibers voor als nieuwe voorzitter

Het partijbestuur van het CDA heeft voormalig Tweede Kamerlid Hans Huibers voorgedragen als nieuwe voorzitter. Hij maakt daardoor grote kans om op het najaarscongres op 11 december gekozen te worden.

Huibers (60) was tussen 1989 en 1994 Kamerlid voor het CDA. Hij werd naar voren geschoven door de jongerenorganisatie CDJA en was bij zijn aantreden met 28 jaar het jongste lid van de CDA-fractie. Na 1994 vervolgde hij zijn loopbaan bij onderwijsorganisaties en in het bedrijfsleven. Huibers is nu leidinggevende in de voedingsmiddelenindustrie.

Het CDA zit zonder partijvoorzitter sinds Rutger Ploum opstapte. Hij deed dat vanwege de teleurstellende uitslag bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Het CDA verloor vier zetels en zakte van 19 naar 15.

Het CDA heeft een lastig jaar achter de rug met een lijsttrekkersverkiezing die nipt werd gewonnen door Hugo de Jonge, die het stokje vlak voor de verkiezingen overdroeg aan Wopke Hoekstra. Zijn campagne verliep stroef. Verder verloor de partij het populaire Kamerlid Pieter Omtzigt, die inmiddels als eenmansfractie in de Kamer zit.