39-jarige opgepakt voor dodelijke schietpartij bij café Utrecht

De politie heeft vanmorgen een verdachte gearresteerd voor de fatale schietpartij bij een café in Utrecht. Het gaat om een 39-jarige uit Utrecht. Bij de schietpartij kwam afgelopen zaterdag een 37-jarige man om het leven.

Nader onderzoek moet uitwijzen wat de rol is van de aangehouden verdachte in deze zaak. Over de toedracht van het incident is geen nieuwe informatie vrijgegeven door de politie.

Bij het schietincident aan de Vleutenseweg raakte ook een vrouw gewond. Hoe het met haar gaat is niet bekend.

Zoeken naar verdachte

De dag na de schietpartij werd duidelijk dat de opsporingsdiensten een man als verdachte in beeld hadden, maar het is onduidelijk of ook deze persoon nu is gearresteerd. Ooggetuigen hadden de politie de identiteit van de verdachte gegeven.

Na het incident ontstond er ruzie bij het café. De politie heeft de aanwezigen vervolgens uiteengedreven. Burgemeester Dijksma van Utrecht heeft het café voor een maand gesloten.