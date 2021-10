Namenmonument onthuld in Leeuwarden voor 544 slachtoffers van de Holocaust

In Leeuwarden is een namenmonument onthuld voor alle 544 Joodse inwoners van de stad die slachtoffer zijn geworden van de Holocaust. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940 telde de Joodse gemeente in de Friese hoofdstad nog bijna 700 leden.

De namen van de slachtoffers staan op drie glazen zuilen. Het monument is onthuld door de 94-jarige Benno Troostwijk. Hij heeft veel slachtoffers nog persoonlijk gekend. Ook de namen van zijn vader Cosman en zus Hendrina Julia staan op de zuilen. Zij werden in november 1942 vergast in Auschwitz.

Aandacht

Opperrabbijn Binyomin Jacobs waarschuwde in een toespraak voor het huidige antisemitisme, meldt Omrop Fryslân. Ook zei hij het belangrijk te vinden dat er op de Leeuwarder scholen aandacht is voor de oorlog. Leerlingen van het Beyers Naudé Gymnasium lazen verhalen voor van families in oorlogstijd.

Burgemeester Sybrand Buma vindt het belangrijk dat het monument er 'eindelijk' is. "Dit is wat er kan gebeuren als mensen worden buitengesloten", zo zei hij. "Vrijheid is een groot goed."