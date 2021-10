'De man met een pijl in z'n rug is een held', zegt ooggetuige aanslag

De 24-jarige student Sarkis Younan woont op 20 meter afstand van de supermarkt waar de aanslag begon. "Ik zat naar Squid Game te kijken toen ik plotseling sirenes hoorde. Ik dacht eerst dat het geluid in de tv-serie zat", vertelt hij aan de Noorse nieuwssite VG. "Toen hoorde ik de politie keihard schreeuwen: leg je wapens neer!"

Voor zijn deur zag de student politieauto's en agenten met schilden en kogelvrije vesten. Later klopte de politie op de ramen met de boodschap om binnen te blijven en deuren op slot te doen. Die waarschuwing bleek uiteindelijk geen loos alarm. De dader is ten minste één huis in gegaan en heeft daar iemand gedood, werd gisteren duidelijk in een persconferentie.

Nederlandse student: overal politie

De Nederlandse studente Jolin Speksnijder woont op vijf minuten afstand van de Coop Extra. Ze verblijft in de stad vanwege haar studie. "Rond zes uur liep ik met een medestudent naar het winkelcentrum om daar wat te drinken. Toen hoorden we veel sirenes. Dat vonden we gek, want er gebeurt hier normaal bijna niks."

Dat winkelcentrum ligt in het noordoostelijke deel van de stad. De aanslag gebeurde in het zuidwesten, waar ook Speksnijder woont. Tussen de twee stadsdelen ligt een rivier. Toen de twee studenten later op de avond weer terug de brug over wilde steken, werden ze tegengehouden door de politie.

"Overal waren politiewagens en helikopers. Eenmaal terug thuis kreeg ik veel berichten van vriendinnen uit Nederland: ben je ok? Toen pas besefte ik dat het echt iets groots was."