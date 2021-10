Wekdienst 14/05: Franse scholen herdenken Samuel Paty • Bekir E. gehoord over Jos B.

Adele heeft de eerste single gepresenteerd van haar nieuwe album 30. Easy on me verscheen vannacht op streamingdiensten en YouTube. De zangeres liet eerder in interviews al weten dat het nieuwe album, haar eerste sinds 2015, voornamelijk gaat over de nasleep van haar scheiding in 2019 van platenbaas Simon Konecki.

Ook Easy On Me gaat over een verloren liefde: