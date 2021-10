Brusselse studentes betogen voor veiliger nachtleven

In Brussel hebben ruim duizend mensen gisteravond betoogd voor een veiliger uitgaansleven. Aanleiding is het nieuws dat een barman in een studentenwijk in de Brusselse gemeente Elsene de afgelopen jaren vele vrouwen heeft gedrogeerd en verkracht.

De slachtoffers kregen zonder dat ze het wisten een verdovend middel in hun drankje, melden Belgische media. De betogers zijn kwaad dat klachten over de barman, die in twee cafés werkte, jarenlang niet serieus zijn onderzocht.

Zeventien gevallen

Deze week deelden twee jonge vrouwen hun ervaringen op sociale media. Daarna kwamen ook anderen met een vergelijkbaar verhaal naar buiten, soms al daterend van zes jaar geleden. Het zou gaan om zeker zeventien gevallen.

"Ik werd wakker na een uitstapje naar het El Café, mijn lakens vol bloed. Geen slipje, geen broek, alleen mijn trui. Een condoomverpakking op de vloer. Ik herinnerde me niets van de dag voordien", verklaarde een van de slachtoffers op sociale media.