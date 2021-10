Levenslang voor Amerikaanse miljonair die zijn mond voorbij praatte

De 78-jarige Amerikaanse miljonair Robert Durst is in Californië veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, zonder kans op vervroegde vrijlating. Vorige maand werd hij door een jury schuldig bevonden aan de moord op een goede vriendin van hem in 2000.

De vriendin, Susan Berman, is volgens de rechtbank door Durst doodgeschoten omdat ze de politie wilde vertellen dat ze had meegeholpen de moord op Dursts vrouw in 1982 te verdoezelen. Na de verdwijning van Kathleen Durst zou ze hem een alibi hebben verschaft.

Microfoon aan

Durst, een telg van een rijk Amerikaans vastgoedgeslacht, werd in 2015 gearresteerd in een hotel in New Orleans, naar aanleiding van de HBO-documentaire The Jinx, the Life and Deaths of Robert Durst.

Tijdens een interview voor de serie was Durst naar het toilet gegaan zonder te beseffen dat zijn opgespelde microfoon nog aanstond. Voor de spiegel mompelde hij tegen zichzelf: "Wat heb ik in hemelsnaam gedaan? Ze allemaal vermoord, natuurlijk."

Volgens de aanklagers kwam dat neer op een bekentenis. Ook een brief van Durst aan zijn vriendin Berman uit 1999 leverde bewijsmateriaal op.

Meedogenloos

De aanklagers schilderden Durst tijdens de rechtszaak af als een rijke narcist die vindt dat de wet niet voor hem geldt en die meedogenloos mensen laat verdwijnen die hem in de weg staan.

De aanklagers onderstreepten eerder het belang van de HBO-documentaire voor de vervolging van Durst. "Als zij die interviews niet hadden afgenomen, zouden we niet zijn waar we zijn", zei hoofdaanklager John Lewin.

De documentaire toont het zeven jaar durende onderzoek over drie onopgeloste moorden en werd gemaakt met de volledige medewerking van Durst. Ook de film All Good Things gaat over het excentrieke leven van de miljonair.

De advocaten van Durst gaan in hoger beroep tegen de opgelegde levenslange celstraf.