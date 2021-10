'De kinderen van Ruinerwold' winnaar Gouden Televizier-Ring 2021

Bijzonder aan de documentaireserie is dat het een intiem, integer gemaakt true crime drama is, zegt mediawetenschapper Dan Hassler-Forest. Hij heeft de serie zelf ook gezien. "True crime is een geliefd nieuw genre, maar de verhalen worden niet altijd even netjes in beeld gebracht. Slachtoffers worden in sommige gevallen uitgebuit ten behoeve van het sensationele verhaal."

In de documentaireserie over de kinderen van Ruinerwold is dat anders gegaan, aldus de mediawetenschapper. "Daarin zie je dat het verhaal op een respectvolle, niet-sensationele manier is gemaakt." Zo krijgen de kinderen in de documentaireserie voldoende tijd en ruimte om hun verhaal te doen. "Ze doen in hun eigen woorden uit de doeken wat er al die jaren in het gezin is gebeurd."

Door die werkwijze krijg je als kijker ook het gevoel dat je de kinderen van dichtbij hebt leren kennen, legt de mediawetenschapper uit. Dat verklaart volgens hem dan ook waarom de documentaireserie de Televizier-Ring heeft gewonnen, een prijs die door het publiek wordt uitgedeeld op basis van de meeste publieksstemmen.

"Mensen die de serie hebben gezien, zijn gaan meeleven met de kinderen," zegt Hassler-Forest. "Door ze op het Televizier-Gala te zien, op de rode loper en daarna in het publiek, weet het publiek dat het goed met ze gaat. Daar houden wij als kijkers van: een goed einde. Zo'n prijs is dan nog een mooie strik eromheen."