LinkedIn stopt in China, maar verdwijnt niet helemaal

LinkedIn stopt met het aanbieden van zijn dienst in China. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen steeds meer last van "een uitdagende werkomgeving en strengere nalevingseisen". De dienst verdwijnt niet helemaal: er komt een platform voor in de plaats zonder feed. Mensen kunnen dus geen berichten meer posten of op elkaar reageren.

Andere bekende Amerikaanse platforms - zoals Facebook, Twitter en Google - zijn in China al jaren geblokkeerd. LinkedIn was het laatste van de grote platforms dat nog actief was in het land.

Nieuw aanbod

De nieuwe dienst, 'InJobs', komt later dit jaar beschikbaar. Volgens LinkedIn is dit in lijn met zijn doel om "economische mogelijkheden" te creëren. Wat ongetwijfeld ook zal meespelen, is dat China in de afgelopen jaren een belangrijke markt is geworden voor internetdiensten.

Het besluit kan gevolgen hebben voor de omzet van het bedrijf. Volgens The Economist is China goed voor 53 miljoen gebruikers, ofwel 7 procent van het totaal.

Verboden inhoud

Het besluit volgt twee weken nadat nieuwssite Axios had gemeld dat LinkedIn in China profielen van Amerikaanse journalisten blokkeerde vanwege "verboden inhoud". Eerder dit jaar was LinkedIn nog door de Chinese overheid gestraft omdat het in Chinese ogen onvoldoende toezag op politieke berichten. Het platform mocht een maand lang geen nieuwe gebruikers laten registreren.

De socialemediasite voor professionals is sinds 2014 in China actief. Twee jaar later werd het door Microsoft gekocht voor ruim 26 miljard dollar.