Aandacht voor e-waste: 'Mensen weten soms niet wat ze ermee moeten'

Tot slot komt nog een deel van onze e-waste in andere delen van de wereld terecht, met name in West-Afrika. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan oude mobiele telefoons of laptops die worden opgeknapt en in het buitenland weer worden verkocht.

"Dat kan in theorie goed werken", zegt onderzoeker Baldé, "want de producten hebben dan een langere levensduur. Maar in de praktijk blijkt een deel van de apparaten bij aankomst in Afrikaanse landen al niet meer te werken. En dan komen ze daar op dumpplekken terecht."