Gevel van huis in Hilversum ingestort

Een stuk gevel en een balkon van een huis in Hilversum zijn gisteravond rond 18.00 uur naar beneden gestort. Er raakte niemand gewond, maar de bewoners moesten wel hun huis verlaten.

Een dag later is de schade nog altijd goed zichtbaar. De zij- en achterkant van het huis missen flink wat steen, de achtertuin is bezaaid met brokstukken en je kijkt zo de slaap- en woonkamer van het hoekhuis in, meldt NH Nieuws.

Gevaar dat de rest van het pand ook zou instorten, is er volgens de brandweer niet. Het huis is gisteravond rond 21.30 uur wel gestut. Woningtoezicht en de gemeente hebben de schade bekeken en besloten dat de bewoners ergens anders moesten overnachten. Wanneer zij weer naar huis kunnen, is niet duidelijk.

De woning zou volgens de regionale omroep mogelijk verbouwd worden. Op foto's is te zien dat er een bouwcontainer- en toilet bij het huis staan.