VN-onderzoeker: Noord-Koreanen dreigen te bezwijken aan hongersnood

Door de coronacrisis dreigen kinderen en ouderen in Noord-Korea te bezwijken aan hongersnood. Daarvoor waarschuwt een speciale rapporteur van de Verenigde Naties.

Het land kampt door de pandemie met een groeiend tekort aan voedsel. Dat komt onder meer doordat de import van kunstmest en andere landbouwproducten uit China achterblijft. Ook internationale sancties, onder meer opgelegd door de VN, dragen bij aan de importproblemen.

Voor de pandemie kampte zo'n 40 procent van de Noord-Koreanen al met voedselonzekerheid, maar dat percentage is fors toegenomen door de opgelopen prijs van voedingsmiddelen.

Sinds januari vorig jaar gelden strenge coronaregels in het land. Onder meer de landsgrenzen zijn gesloten en tussen steden en regio's gelden strikte reisbeperkingen.

De maatregelen hebben volgens de rapporteur geleid tot ernstige economische problemen. Ook is er minder humanitaire hulp mogelijk en zijn de inwoners van het land door de pandemie verder geïsoleerd geraakt. Veel gezinnen kunnen zichzelf niet meer onderhouden en het aantal daklozen neemt toe. Over het aantal besmettingen in het land is nauwelijks iets bekend.

Kim Jong-un: grimmige economische situatie

Afgelopen maandag zei de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dat hij zijn ambtenaren heeft opgedragen om de volledige focus te richten op de bevolking. Die lijdt volgens hem onder een "ongekend grimmige economische situatie."

De leefomstandigheden en voedselvoorziening moeten volgens Kim Jong-un verbeterd worden middels een nationaal vijfjarenplan. Het komt niet vaak voor dat de Noord-Koreaanse leider zich negatief uitlaat over zijn land.