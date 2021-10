Reddingsoperatie voor zeldzaam plantje bij Epe

Weinig groeiplaatsen over

De kleine valeriaan kwam vroeger veel voor in Nederland. De plant deed het goed op plaatsen waar water van goede kwaliteit aan de oppervlakte komt en waar de bodem niet heel voedselrijk is. Volgens het GLK zijn de laatste decennia veel van dit soort gebieden in Nederland verdwenen, waardoor er nog maar weinig groeiplaatsen voor de kleine valeriaan over zijn.

Het Wisselse Veen is volgens het GLK een geschikt gebied voor de plantensoort. "In twintig jaar tijd is het gebied veranderd van een landbouwgebied tot één van de meest kostbare natuurgebieden op de Veluwe."

Een keer per jaar wordt in de zomer het grasland in gebied gemaaid. Het maaisel blijft niet in het gebied achter, maar wordt afgevoerd. "Gevolg hiervan is dat de grond verschraalt oftewel voedselarmer wordt, waardoor bijzondere planten kunnen ontwikkelen en groeien."