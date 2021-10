Doden en gewonden bij aanval door man met pijl en boog in Noorwegen

In Noorwegen zijn bij een incident in de plaats Kongsberg doden en gewonden gevallen. Volgens de politie heeft een man met een pijl en boog geschoten. Een verdachte is opgepakt.

Over een motief is niets bekend. Terrorisme wordt niet uitgesloten, zo wordt gemeld. De politie zegt dat er niet naar andere verdachten wordt gezocht. Onduidelijk is nog hoeveel slachtoffers er zijn.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder acht ambulances en drie ambulancehelikopters. Om 18.13 uur kreeg de politie verschillende meldingen binnen van mensen die op meerdere plekken in het centrum van Kongsberg een persoon zagen lopen met een pijl en boog. De politie bevestigt dat de dader zich in een groot gebied verplaatst heeft.

De man zou onder meer in een Coop-supermarkt op mensen hebben geschoten.

Sporenonderzoek

De politie is op dit moment bezig met sporenonderzoek en ondervraagt getuigen. De leeftijd of andere informatie over de verdachte worden op dit moment niet naar buiten gebracht.

Kongsberg is een plaats met 24.000 inwoners gelegen op een kleine 100 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Oslo. Een deel van het centrum van de plaats is afgezet.