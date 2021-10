Poetin over gascrisis: Europa is aan zet

Poetin deed zijn uitspraken tijdens een paneldiscussie, gemodereerd door de Amerikaanse zakennieuwszender CNBC. Hij deed ook uitspraken over andere kwesties. Zo ging hij in op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Dmitri Moeratov, een kritische Russische journalist.

De president zei hierover dat kritische journalistiek best mogelijk is in Rusland. Hij noemde het radiostation Echo van Moskou, dat gefinancierd wordt door Gazprom.

Poetin feliciteerde Moeratov niet, merkte correspondent Groot Koerkamp. "Toen hem gevraagd werd of de krant van Moeratov betiteld zou worden als 'buitenlandse agent', zei Poetin dat Moeratov niets te vrezen heeft. Mits hij de Nobelprijs niet als schild gebruikt en zich aan de wet houdt."