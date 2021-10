Negen terreurverdachten uit Eindhoven blijven langer in voorarrest

De negen terreurverdachten die vorige maand in Eindhoven werden aangehouden, blijven langer in voorarrest. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam bepaald. Zeven van hen blijven zestig dagen langer vastzitten, de andere twee dertig dagen.

De negen werden eind september gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van en het trainen voor een terroristische aanslag. Het gaat om mannen tussen de 18 en 31 jaar. Allen hebben de Nederlandse nationaliteit, maar een van hen is geboren in Afghanistan.

Ze worden ook verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. De mannen sympathiseren volgens justitie met het jihadistisch gedachtengoed van Islamitische Staat. De politie heeft acht woningen doorzocht en trof daarbij geen wapens of explosieven aan.

Het onderzoek van het OM en de Landelijke Recherche begon afgelopen zomer op basis van informatie van de AIVD. Na hun arrestatie schreef De Telegraaf op basis van opsporingsbronnen dat de negen mogelijk een aanslag wilden plegen op demissionair premier Rutte, Geert Wilders en Thierry Baudet.